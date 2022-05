Hohe Corona-Inzidenz, aber keine Panik im Nordharz

Bei flächendeckenden Tests an den Grundschulen in der Gemeinde Nordharz wurden Corona-Fälle entdeckt.

Langeln - Wie sehr eine reine Inzidenzzahl über die Corona-Problematik insgesamt täuschen kann, ist gerade in der Gemeinde Nordharz zu erleben. Etwas mehr als 60 Menschen, laut Harrzer Kreisverwaltung 51 davon in den vergangenen sieben Tagen, sind in den acht Ortsteilen aktuell infiziert. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl schlägt sich dies in einer sehr hohen Inzidenz nieder – sie stand am Dienstagvormittag (26. Oktober) bei 655,44 und war damit gut viermal so hoch wie im gesamten Landkreis Harz, wo sie bei 149,55 liegt.