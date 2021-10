Hubschrauber-Einsatz nach Sportunfall in Drübeck

Notfall in Drübeck: Bei einem Fußballspiel stießen zwei Kicker mit dem Kopf zusammen.

Ein bei einem Harzliga II-Fußballspiel verletzter Drübecker Kicker musste am Sonnabendnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Drübeck - Bei einem Fußball-Punktspiel der Harzliga II zwischen der FSG Drübeck und dem SV Fortschritt Veckenstedt hat es am Sonnabend einen schweren Zwischenfall gegeben. In der 30. Spielminute der Begegnung stießen zwei Spieler im Zweikampf so schwer mit den Köpfen zusammen, dass der Notarzt und letztlich auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gebracht werden mussten heißt es von Marco Frölian vom Vorstand der FSG.

Das Spiel wurde zunächst ohne die beiden verletzten Spieler fortgesetzt, dann aber in der 65. Minute generell abgebrochen, damit der verletzte Drübecker Spieler in eine Spezialklinik geflogen werden konnte. Der Rettungshubschrauber landete dazu direkt auf dem Spielfeld oberhalb des Schützenhauses. Zur Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Der ebenfalls betroffene Veckenstedter Fußballer wurde von einem Rettungswagen zu einer gründlicheren Untersuchung in das Harzklinikum gefahren, konnte dieses nach kurzer Zeit aber wieder verlassen.

In den Abendstunden des Sonnabend gab es dann auch die ersten Mitteilungen zum Gesundheitszustand des verletzten Drübecker Spielers. Wie Marco Frölian informierte, sei bei dem Betroffenen nach eingehender Untersuchung eine schwere Gehirnerschütterung, aber keine lebensgefährliche Verletzung diagnostiziert worden.