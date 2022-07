Hundeattacke auf Kinder im Harz ist Fall für Kriminalpolizei

Im Harz-Ort Timmenrode hat ein Labrador-Dobermann-Mischling zwei Mädchen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Der Hundehalterin drohen nun Konsequzenzen.

Porträt eines braunen Labrador-Retrievers: Beim Tier, das in Timmenrode zwei Kinder angegriffen hat, handelt es sich um einen Labrador-Dobermann-Mischling.

Timmenrode - Die Verunsicherung sitzt immer noch tief bei Familien in einem Wohngebiet in Timmenrode, nachdem ein Hund zwei Kinder attackiert hat. Der Vorfall im Blankenburger Ortsteil ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Dienstag (12. Juli).