Hundefreunde machen in Hasselfelde Urlaub

Wie Vermieterin Melissa Hopstock trotz Corona tierischen Urlaub in Hasselfelde anbietet

Mit sechs Hunden – davon fünf im Bild – haben Tierfreunde aus Nordrhein-Westfalen in Hasselfelde ihren Harzurlaub verbracht.

Hasselfelde - Wenn die Hunde auf den Kissen sitzen, weiß Melissa Hopstock, dass alles in Ordnung ist. „Statt mir zu schreiben senden die Gäste Fotos.“ Die Harzerin vermietet eine Ferienwohnung in Hasselfelde, die vor gut einem Jahr als erste in der Oberharzstadt die Pfoten-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes erlangt hat (die Volksstimme berichtete).