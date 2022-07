Hundesportler wetteifern in Hüttenrode unter dem Motto „Jagt den Teufel 3.0“

Der Wald rund um Hüttenrode wird am ersten Oktoberwochenende zum Mekka von Hundesportlern aus ganz Deutschland. Dann steigt dort die dritte Auflage von „Jagt den Teufel“ im Canicross, Dog Scooting und Bikejöring - den Geländewettbewerben mit Hunden.

Beim Bikejöring ist der Hund mit einer Zugleine mit dem Geländerad verbunden. Auch diese Sportart findet immer mehr Anhänger. Am ersten Oktoberwochenende zeigen Sportler aus allen Teilen Deutschlands rund um Hüttenrode ihr Können.

Blankenburg/Hüttenrode - „Wir hatten fast zwei Jahre Ruhe. Denn die meisten Wettbewerbe sind wegen Corona ausgefallen“, sagt Silke Schnöge mit Blick auf den Turnierhundesport in ganz Deutschland. Dabei hatte sie mit ihren Mitstreitern vom Verein Cross Athleticdogs in Blankenburg und dem Hundesportverein Hüttenrode Glück, dass sie im März vergangenen Jahres noch ihren zweiten Wettbewerb „Jagt den Teufel“ im Wald rund um Hüttenrode austragen konnten. „Kurz danach kam der Lockdown“, blickt Silke Schnöge zurück. Umso mehr freut sie sich, dass nun wieder gemeinsam mit Sportlern und ihren Vierbeinern aus allen Teilen der Republik über die anspruchsvollen Strecken gelaufen, gefahren und gewalkt werden kann. Am ersten Oktoberwochenende heißt es: „Jagt den Teufel 3.0“. Aktuell haben bereits Freizeit- und Leistungssportler aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zugesagt.