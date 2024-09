Fahrrad-Mobilität im Nordharz Ilse-Radweg kaputt: So soll die Touristen- und Pendlerstrecke im Harz ausgebaut werden

Der Ilse-Radweg gilt als wichtige Verdindung am Nordrand des Harzes - nicht nur für Touristen, sondern auch für Arbeitnehmer. Doch viele Stellen der 40-Kilometer-Trasse sind in schlechtem Zustand. Nun gibt es in Ilsenburg eine Initiative für einen grundhaften Ausbau.