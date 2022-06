Im Kreis-Impfzentrum Quedlinburg wird das Finale eingeläutet

Am 30. September gehen im Harzer Impfzentrum die Lichter aus. Das hat bereits jetzt Auswirkungen auf die verfügbaren Impfstoffe.

Im Quedlinburger Impfzentrum werden die Türen am 30. September geschlossen.

Quedlinburg - Die Tage des Kreis-Impfzentrums sind gezählt: Am 30. September schließen sich in der zentralen Covid-Impfstation in Quedlinburg – Stand heute – die Türen für immer. Der Grund: Die über Bund und Land realisierte Finanzierung des Impfzentrums endet.