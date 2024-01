Polizei und Feuerwehr an Silvester im Dauereinsatz In Halberstadt: Gruppe setzt falschen Notruf ab und attackiert Feuerwehrleute

In Halberstadt greifen Unbekannte die Feuerwehr an, in Blankenburg werden bei einem Brand acht Personen verletzt. So fällt die Bilanz der Silvesternacht im Harzkreis aus.