Nicht nur Kinder können diesen Tag kaum erwarten: In Wernigerode startet die Freibadsaison 2025. Wann genau eröffnet wird, wie hoch der Eintritt dieses Jahr ausfällt und was während der Saison für die Schwimmhalle gilt.

In Wernigerode startet die Freibadsaison: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Neuerungen im Waldhofbad

Testen schon einmal das Wasser im Waldhofbad: Arne Jörs (links) und Dustin Lorenz sind angehende Fachangestellte für Bäderbetriebe in Wernigerode.

Wernigerode. - Das Jo-Jo-Wetter der vergangenen Tage lässt es kaum vermuten - schon in wenigen Tagen startet die Freibad-Saison in Wernigerode. Die Anlage an der Waldhofstraße hält dann Neuerungen für die Gäste bereit, verspricht Wernigerodes Bäder-Chef Ralf Schult. Betrifft das auch die Eintrittspreise?