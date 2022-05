Kindertag: Kostenlose Fahrten der HSB und was noch im Harz am 1. Juni geplant ist

Der internationale Kindertag am 1. Juni wird seit 1950 gefeiert und soll auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen. Oft werden dann auch Veranstaltungen angeboten, bei denen Jungen und Mädchen im Mittelpunkt stehen. So auch im Harz.

Am ersten Juni können Kinder kostenlos mit den Harzer Schmalspurbahnen fahren. Auch weitere schöne Angebote werden für Kinder in Wernigerode, Blankenburg und Halberstadt angeboten.

Wernigerode - Am 1. Juni ist internationaler Kindertag. Jungen und Mädchen wird da im Harz einiges geboten. So dürfen sie kostenlos mit den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fahren. Seit wann es dieses Angebot gibt und wer es nutzt, verrät Heide Baumgärtner, Sprecherin der HSB. Was Kindern im Harz außerdem am Mittwoch geboten wird, haben wir zusammengetragen.