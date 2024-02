Das Mittagessen für viele Schulen und Kitas im Harzkreis wird künftig in Wernigerode gekocht. Die Salzlandküche GmbH baut in der Harzstadt für 2,5 Millionen Euro einen neuen Standort.

Millionen-Investition in Wernigerode: Änderung bei Kita- und Schulspeisung im Harzkreis

Die Salzlandküche GmbH − Geschäftsführer Andreas Ahlhelm (re.) mit Mandy Schmidt-Siebert und Stefan Wagner − investiert in Wernigerode.

Wernigerode. - Mehr als 100 Schulen und Kitas beliefert die Salzlandküche GmbH mit Mittagessen – darunter etliche im Harzkreis. Auch Firmen und Seniorenheime werden versorgt. Das Unternehmen mit 200 Mitarbeitern will neben seinen Standorten in Staßfurt und Aschersleben nun einen weiteren aufbauen – in Wernigerode.