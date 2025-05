Ein automatischer Notruf alarmiert Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst – die Koordinaten deuten auf einen schweren Unfall in Wernigerode hin. Doch vor Ort fehlt jede Spur. Was wirklich hinter dem Alarm steckt.

iPhone-Notruf in Wernigerode: Rettungskräfte erleben Überraschung an vermeintlicher Unfallstelle

