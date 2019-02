Seit vier Jahren wird in der Mehrzweckhalle von Benzingerode Karneval gefeiert. Der Umzug hat sich gelohnt.

Benzingerode l Im geschmückten Saal ihrer Mehrzweckhalle feierten die Närrinnen und Narren des Benzinge­röder Carneval Clubs (BCC) am Sonnabend ihren Auftakt zur diesjährigen Session. Es war wie in jedem Jahr seit dem Wegzug aus dem „Lindenhof“ 2015 eine grandios stimmungsgeladene Narrensitzung, an der sich diesmal wieder befreundete Karnevalisten aus Wernigerode und Blankenburg sowie die örtlichen Vereine als Gäste beteiligten.

Ulli Bahr, seit zwei Jahren Vereinspräsident, führte gemeinsam mit seiner Frau Heidi gekonnt durch das Abendprogramm. Der Abend selbst war ein einziges fröhliches Feuerwerk, das sehr stark von den vier Funkentanzbeiträgen dominiert wurde. Allein 28 Mädchen und Jungen tanzen hier mit. Von den kleinsten Minifunken bis zu ihren größeren Mitstreitern. Julia Uebersalz führt sie als Tambourmajorin an – und immer durch den Saal über die Tanzfläche. Viel Beifall gab es auch für die „Gummibärenbande“, vorgetragen von den jüngsten Mädchen der Minifunken. Ein Prinzenpaar gibt es hingegen in Benzingerode ebensowenig wie ein bestimmtes Motto für die jeweilige Session.

Premiere als Musterschülerin

Erstmals trat in diesem Jahr Ida Pfeiffer als „Musterschülerin“ in die Bütt und erntete großen Applaus für ihren Beitrag. Im nächsten Jahr, so versprach sie, wolle sie wiederkommen. Ihr Vater Christian ist schon länger dabei, unterstützt sein Töchterlein und trat wieder als „Besenführer“ auf, der unter anderem die Tanzfläche humorvoll von verschossenem Konfetti zu reinigen hatte.

Bilder Mitglieder des Ponyvereins kamen als Bienenvolk verkleidet. Foto: Egmont Uhlmann



Auch das Publikum hatte sich wieder tolle Kostüme einfallen lassen. Beispielsweise der örtliche Ponyverein, dessen Mitglieder als Bienenvolk erschienen waren. Schierkes Bürgermeisterin Christiane Hopstock kam als Brockenhexe, Wernigerodes Stadratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht als „Sherlock Holmes“ und Andreas Wolter von den „Wernigeröder Auerhähnen“ selbstverständlich in seiner Dienstuniform.

Büttenreden, Tänze und Stimmungsgesänge wechselten sich ab. Und schon am Sonntag ging es weiter mit dem Seniorenkarneval. Am Sonnabend, 2. März, folgt ab 19.19 Uhr die nächste und letzte Büttensitzung. Einen Tag zuvor, am Freitag, 1. März, gibt es eine Faschingsparty in der Halle, ohne Programm, aber mit fastnachtlich musikalischer Stimmung. Die Kinderveranstaltung findet am Sonntag, 3. März, ab 15 Uhr statt.