Zurück in die Zeit der DDR blickte diese Gruppe beim Stieger Fastnachtsumzug. Foto: Karoline Klimek

Der Stieger Fastnachtsumzug ist Tradition. Auch vom stürmischen Regenwetter ließen sich die Narren nicht abhalten.

Stiege l Klimakrise, Waldsterben oder der Sturm „Sabine“ – die Wagen des Stieger Fastnachtsumzugs haben viele aktuelle Themen aufgegriffen und traditionell durch den Kakao gezogen. Mehr als 20 Gruppen hatten im Vorfeld hinter verschlossenen Türen an den bunten Gefährten getüftelt. Erst am 16. Februar beim großen Umzug durch die Dorfstraßen gaben sie das Geheimnis preis. „Die vielen Kostüme wurden alle mit Liebe und viel privatem Engagement gemacht“, stellt Mathias Nabert, Chef des organisierenden Schützenvereins, die Besonderheit vor.

So auch die Pfandpiraten, die der Volksstimme im Vorfeld einen Blick in ihre Werkstatt ermöglichten. Dass die Gruppe beim Umzug mitfahren konnte, war dann aber kurzfristiger Improvisation gedankt. Der vorgespannte Traktor sprang nicht an. „Für uns ist es jetzt schon vorbei“, bedauert Anne-Marie Junge, als alle Wagen bereits auf der Strecke waren. Kurzerhand fand sich jedoch Hilfe, ein Privatwagen wurde zum Zugpferd.

Feiern geht zu Hause weiter

Für reichlich Musik sorgte unterdessen der Spielmannszug Hasselfelde, der vornweg lief. Die Feuerwehr Stiege sicherte die Veranstaltung ab. Knapp zwei Stunden war der Umzug unterwegs, anschließend trafen sich die Narren am Park, um bei Essen, Trinken und Musik kräftig zu feiern. Nach dem offiziellen Teil war übrigens noch lange nicht Schluss. „Nachher treffen wir uns wieder auf einen Absacker“, erzählt Siegfried Nabert. Das sei in allen Stieger Familien Tradition.