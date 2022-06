Kaution nach tödlichen Unfällen: Unbekannte Frau will Rentner betrügen

Eine unbekannte Frau will im Harz Senioren um viel Geld bringen - warum allein schon die Masche für die Staatsanwaltschaft völlig unplausibel ist.

Rieder/Harzgerode - Ein tödlicher Unfall und eine hohe Kautionszahlung, um eine Inhaftierung zu verhindern: Diese Masche ist alles andere als neu, in der Vergangenheit immer wieder auch journalistisch thematisiert worden – und dennoch fallen regelmäßig „Opfer“ auf den Betrug herein. In dieser Woche sollten zwei Senioren aus Rieder und Harzgerode um hohe Geldbeträge gebracht werden. Glücklicherweise erkannten sie den Versuch gerade noch rechtzeitig.