Der Tunnel an der Rappbodetalsperre war in den vergangenen Jahren am „Car-Freitag“ ein Magnet für Fans der Tuningszene.

Rappbodetalsperre. - Die vom Landkreis Harz geplante Vollsperrung des Tunnels der Rappbodetalsperre hat bei Tourismus-Anbietern im Oberharz für Kritik gesorgt. Immo Feldmer von der Harzköhlerei Stemberghaus in Hasselfelde findet die Sperrung des Tunnels an allen Osterfeiertagen nicht nachvollziehbar. Zwar sei es verständlich, „wenn die Straße beziehungsweise der Tunnel am sogenannten Car-Freitag in der Nacht gesperrt wird“, sagt Immo Feldmer. Jedoch könne er nicht verstehen, weshalb die Sperrung bis Dienstagmorgen gilt.