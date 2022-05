Keine Flutgefahr im Winter an Baustelle in Veckenstedt

An der Baustelle an der Veckenstedter Furt wird wieder gearbeitet. Ob das Projekt, an dem seit zwei Jahren gebaut wird, noch 2021 fertig wird, ist fraglich.

Veckenstedt - Es sieht nicht so aus, als ob die Arbeiten an der Veckenstedter Furt in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Projektes abgeschlossen werden. Trotz dieser eher schlechten Nachricht erklärte Franz Senger, der zuständige Ingenieur des Landesbetriebs für Hochwasserschutz, dass es keine durch die Baustelle bedingte Hochwassergefahr mehr geben wird. „Ganz gleich, ob der Baubetrieb in diesem Jahr noch fertig wird oder nicht, der künstliche Damm wird über den Winter zurückgebaut, damit das Wasser ungehindert durchfließen kann“, sagt der Ingenieur. Und er informierte, dass die Arbeiten am Zufluss des Mühlgrabens inzwischen weitgehend beendet seien. Dass der kleine Graben demnächst austrocknen wird, sei nicht zu befürchten, da er nun wieder einen direkten Zufluss von der Ilse hat und nicht mehr durch den „Bypass“, also die Umleitung der Ilse durch Plastikrohre, gespeist wird.

Ebenfalls für dieses Jahr ist noch die Fertigstellung der Brücke vorgesehen. Noch vor dem Winter soll sie ein Geländer erhalten und sei dann praktisch fertig. Ob sie allerdings für Passanten freigegeben werde, konnte Franz Senger noch nicht beantworten. Es werde aber angestrebt.

Steine fehlen

Hauptproblem der Arbeiten sind aber weiter die fehlenden Steinblöcke für die spätere Sohlgleite. Diese Steine müssen eigens dafür gebrochen werden und im Moment gebe es Lieferengpässe, so Franz Senger. Deshalb werde weiter an den künstlichen Spundwänden gearbeitet, die verankert und zeitgleich an das Oberflächenprofil angepasst werden.

Die Baustelle sollte nach ersten Planungen bereits im Frühjahr 2020 fertig sein, wurde allerdings bereits zweimal überspült und die Lieferengpässe deuten an, dass das endgültige Ende der Arbeiten erst 2022 erfolgen wird.