Ein vier Wochen altes Baby aus Wernigerode hat einen weißen Fleck in seiner Geburtsurkunde: der Vorname fehlt. Warum das so ist, welche Probleme das mit sich bringt und welche Lösung in Sicht ist.

In Wernigerode hat ein vier Wochen altes Kind keinen Vornamen − und das wird auch erst mal so bleiben.

Wernigerode. - Der kleine Junge kam am 26. Juli im Harzklinikum in Wernigerode zur Welt. Er ist kerngesund, entwickelt sich gut. Das Einzige, was ihn von anderen Kindern unterscheidet: Der Kleine hat keinen Vornamen. Und er wird in naher Zukunft auch keinen bekommen. Zumindest keinen amtlichen. Frühestens ein Gerichtstermin am 13. September ist die nächste Chance für ihn, den Namen, den seine Mutter ihm gegeben hat, dann auch offiziell zu tragen. Warum er namenlos auf die Welt kam und sich daran auch nichts geändert hat? Der Grund ist eine besondere Konstellation von leiblichem und juristischem Vater.