Auf die Entscheidung zu den neuen Kita-Gebühren haben viele Eltern in Wernigerode gewartet. Welche Zahlen sich am Ende durchgesetzt haben.

Kita-Gebühren in Wernigerode steigen: So viel müssen Eltern zahlen

In Wernigerode wird die Kinderbetreuung für teurer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Eltern in Wernigerode müssen für die Betreuung ihrer Kinder künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend mehrheitlich grünes Licht für die Erhöhung der Kita-Gebühren gegeben.