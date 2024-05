Anwohner des Hasseröder Ferienparks in Wernigerode beschweren sich über Lärm, Müll und nächtliche Ruhestörungen. Trotz eines Sicherheitsdienstes gibt es weiterhin Probleme. Sind Klassenfahrten im Harz das Problem?

Streit um Hasseröder Ferienpark: Anwohner in Wernigerode wehren sich gegen Schüler-Lärm

Erholungsort für Urlauber, Ärgernis für Anwohner: Der Hasseröder Ferienpark in Wernigerode. Lärm und Müll durch Klassenfahrten nerven viele Anwohner.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Von wegen Ruhe und Entspannung: Sie erleben das genaue Gegenteil, kritisieren Anwohner des Hasseröder Ferienparks in Wernigerode. „Man kann den Eindruck bekommen, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, am Ballermann zu wohnen. Es wird geschrien, quer über die Straße Fußball gespielt, laut Musik abgespielt“, schildert eine von ihnen.