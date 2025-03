Im Oberharz wurde zuletzt Kritik am Hatix-Ticket für Touristen laut. Nachvollziehbar, jedoch ist der Gewinn für die Region größer.

Kommentar zur Kritik am Hatix-Ticket aus dem Oberharz: Vorteile überwiegen

vs

Oberharz am Brocken. - Es ist nicht wenig Geld, das die Stadt Oberharz mit 140.000 Euro für das Hatix-Ticket im Jahr aufbringt. Da kann durchaus die Frage nach dem Nutzen für die Kommune gestellt werden. Und sicherlich gibt es, beispielsweise bei fehlenden Anbindungen, Optimierungsbedarf. Das stellt keiner in Abrede. Jedoch muss bei aller Kritik festgestellt werden, dass der Gewinn des Hatix-Tickets für eine Region überwiegt. Vor allem auch deshalb, weil so viele Orte im gesamten Harz sich daran beteiligen.