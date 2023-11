Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Der vergangene Sonntag, 26. November, hätte richtig schön sein können für Mark Benecke. Eigentlich. Am Abend wollte der promovierte Kriminalbiologe im Kultur und- und Kongresszentrum in Wernigerode wissensdurstige Zeitgenossen an „Kriminalfällen am Rande des Möglichen“ teilhaben lassen. Zuvor – wenn man schon mal als Besucher im Harzkreis weilt – sollte es noch eine Kurzvisite auf dem frisch eingezuckerten Brockengipfel sein. Und dabei ist der Biologe unerwartet bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) auf Hürden gestoßen, mit denen er so nicht gerechnet hätte.