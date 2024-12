Automobilhersteller wie VW stecken derzeit in einer tiefen Krise. Das wirkt sich zwangsläufig auch auf Zuliefererfirmen im Harz aus. Welchen Weg der Wernigeröder Oberflächenveredler MWG deshalb nun einschlägt.

Krise in Autobranche: Wie der Wernigeröder Automobilzulieferer MWG auf Auftragsrückgang reagiert

Blick auf eine Produktionslinie der Quarder-MWG GmbH, die ihren Sitz in Wernigerode hat. Hier werden speziell beschichtete Steckerkontakte für Elektrofahrzeuge produziert.

Wernigerode. - Gewinneinbrüche, Werksschließungen, Kündigungen: Kaum ein Tag vergeht ohne Schlagzeilen zur Krise in der Automobilbranche. Die Talfahrt betrifft aber nicht nur VW, Ford und Co. selbst, sie hat auch für Zulieferer aus dem Harz Folgen. Einer von ihnen ist der Oberflächenveredler MWG mit Sitz in Wernigerode.