Wernigerode. - So langsam zeigt er sich, der Nachwuchs im Silberfuchsgehege des Wernigeröder Wildparks Christianental. Neugierig - unter den wachsamen Blicken ihrer Mutter - tollt das Quintett durch das Gehege. Einer von ihnen ist dabei besonders mutig und lässt sich auch von Besuchern am Zaun nicht stören. Denen fällt dabei eines schnell auf: So richtig ähnlich sieht der Welpe seinen Eltern nicht. Handelt es sich etwa um Kuckuckskinder im Fuchsbau?

