Landkreis Harz erwartet Corona-Lockerungen am Wochenende

Der Harz kann aufatmen: Ab Sonnabend, 29. Mai, sind nach der Notbremse Corona-Lockerungen in Sicht. Was jetzt wichtig ist und welche Attraktionen öffnen.

Landkreis Harz - Während vielerorts in Sachsen-Anhalt seit einer Woche die Corona-Regelungen bereits gelockert und die wiedergewonnene Freiheit genossen werden können, steht das Leben im Harzkreis bislang noch still. Doch damit ist am Samstag, 29. Mai, Schluss – die Bundes-Notbremse kann nun auch hier gelöst werden und der Kreis wieder in Schwung kommen.

Von Freitag, 21. Mai, bis zum Donnerstag, 27. Mai, hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Harzkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter dem Wert 100 gelegen. Das hat zur Folge, dass die bundeseinheitliche Notbremse am übernächsten Tag – also am Samstag – nicht mehr greift. Damit entfallen viele Beschränkungen wie beispielsweise die nächtliche Ausgangssperre oder die Einschränkung der privaten Kontakte.

Diese Entwicklung sei zunächst ein Grund zum Aufatmen, findet Landrat Thomas Balcerowski. „Ich bin sehr froh über die Inzidenz-Werte und hoffe, dass wir uns jetzt wirklich in der Endphase der Pandemie befinden“, betont der Christdemokrat. Dass der Harzkreis in den vergangenen Wochen das Corona-Schlusslicht in Sachsen-Anhalt übernommen hatte, habe ihn sehr gewurmt, verrät Balcerowski im Gespräch. Doch die Nachzügler-Rolle gelte es jetzt zu vergessen und den Blick nach vorne zu richten.

„Wir müssen die Zeit intensiv nutzen, um das Virus endgültig zu bekämpfen“, so der Landrat. Besonders wichtig sei ihm, dass aus den Fehlern des vergangenen Jahres gelernt werde, damit im Herbst keine vierte Welle über den Harz rolle. „Wir dürfen jetzt nicht nachlässig sein“, betont der 49-Jährige. „Das wäre töricht.“

Wir dürfen nicht vergessen, dass das Virus noch existiert. Dr. Sheila Holler, Vize-Amtsärztin im Landkreis Harz

Wie kann also vermieden werden, dass nach einem Sommer mit Lockerungen wieder ein Winter voller Einschränkungen folgt? „Wir dürfen nicht vergessen, dass das Virus noch existiert, und müssen stark darauf achten, die Bestimmungen einzuhalten“, betont auch die Vize-Amtsärztin der Kreisverwaltung, Dr. Sheila Holler. Das heißt also: Weiterhin Abstand halten, Maske tragen und sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen halten. „Es sind noch zu viele Menschen ungeimpft“, so Dr. Holler. Vor allem die Kinder bereiten der Ärztin große Sorge. „Die Bürger dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass alles wieder wie früher wird“, betont sie. Es gelte immer noch absolute Vorsicht.

In diesem Zusammenhang appelliert die Medizinerin auch, hilfreiche Apps wie PassGo oder Luca zu nutzen, um die Infektionsketten besser nachverfolgen und die Testungen erleichtern zu können.

Doch was bedeutet das Ende der Bundes-Notbremse nun konkret für die Region? „Wir können endlich größere Öffnungen zulassen“, antwortet Landrat Balcerowski. Gastronomie, Hotels und Ferienwohnungen dürfen nach langer Wartezeit ab Sonnabend wieder Gäste empfangen. Einige touristische Attraktionen öffnen ebenso ab Samstag wieder ihre Tore, so beispielsweise das Schloss Wernigerode oder die Seilbahnen in Thale.

Nach sieben Monaten Pause braucht es eine gewisse Vorlaufzeit, um alles wieder hochzufahren. Thomas Balcerowski, Landrat im Landkreis Harz

Außerdem seien bereits einige Anträge für Modellprojekte im Bereich Sport, Freizeit und Kultur auf den Weg gebracht worden, so der Landrat. Mit einem schlagartigen Start in voller Breite sollte jedoch nicht gerechnet werden, so Balcerowski. „Nach sieben Monaten Pause braucht es eine gewisse Vorlaufzeit, um alles wieder hochzufahren“, hebt er hervor.

Schloss Wernigerode öffnet ab Sonnabend, 29. Mai. Öffnungszeiten Schloss-Museum: 10 – 18 Uhr (letzter Einlass 17.30). Keine Voranmeldung nötig, jedoch muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Am Dienstag, 1. Juni, öffnet eine Test-Station vor Ort (9.45 bis 17.15 Uhr). Die Schloss- und Bimmelbahn wird auch wieder in Betrieb genommen.

Glasmanufaktur Harzkristall öffnet ab Sonnabend, 29. Mai. Öffnungszeiten: 9.30 – 17.30 Uhr. Keine Voranmeldung und keine Corona-Tests nötig.

Tropfsteinhöhlen Rübeland öffnen ab Sonnabend, 29. Mai. Öffnungszeiten: 10 – 17 Uhr. Keine Voranmeldung und keine Tests nötig.

Seilbahnen Thale öffnen Kabinenbahn Hexentanzplatz, Sessellift Rosstrappe, Rodelbahn Harzbob und Bikepark Bodetal ab Sonnabend, 29. Mai. Öffnungszeiten: 10 – 18 Uhr. Keine Voranmeldungen und keine Tests nötig.

Hexenhaus auf dem Hexentanzplatz öffnet ab Sonnabend, 29. Mai. Öffnungszeiten: 11 – 16 Uhr. Keine Voranmeldung und keine Tests nötig.

Gleimhaus Halberstadt öffnet ab Sonnabend, 29. Mai. Öffnungszeiten: 10 – 17 Uhr. Keine Voranmeldung und keine Tests nötig.

Dies bestätigt auch René Maksimcev, Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Sachsen-Anhalt. „Die Hotels fahren erst einmal langsam hoch, um einen Jojo-Effekt zu vermeiden“, so Maksimcev. Außerdem müsse man sich auch an den Attraktionen in der Umgebung orientieren, denn wenn diese noch geschlossen blieben, kämen auch keine Touristen.

Balcerowski ist sich jedoch sicher, dass der Andrang auf die Harzregion nicht lange auf sich warten lässt. „Bei vielen ist jetzt ein starker Nachholeffekt vorhanden“, so die Einschätzung des Landrats. Diese Chance gelte es zu ergreifen und das Interesse am Harz zu bedienen. „Wir dürfen jetzt nicht nur reden, sondern müssen auch handeln“, betont der Leiter der Kreisverwaltung. Er ist optimistisch und sicher: „Der Harz kommt stärker aus der Krise raus, als er reingegangen ist!“

Hier müssen sich Harz-Besucher noch etwas gedulden: