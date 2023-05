Wie wohnlich ist der Harzblick in Wernigerode? Welche Probleme gibt es mit Kriminalität und Sauberkeit? Nach der massiven Kritik der Bewohner in dem Plattenbauviertel sind die Großvermieter hellhörig geworden.

Frust zwischen DDR-Platten: Ist Problemviertel in Wernigerode besser als sein Ruf?

Das Plattenbaugebiet Harzblick in Wernigerode – ein Viertel mit vielen Problemen.

Wernigerode - Kriminell, verdreckt, familienunfreundlich – viele Bewohner des Harzblicks in Wernigerode fühlen sich nicht mehr wohl in ihrem Wohnquartier. Sie befürchten, dass das Plattenbauviertel zum sozialen Brennpunkt verkommt. Sorgen, die die Großvermieter in dem Wohnquartier nicht kalt lassen.