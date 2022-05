Leiche bei Hasselfelde gefunden

Nahe dem Harzer Hexenstieg kam es am Montag zu der Entdeckung.

Hasselfelde - Am Harzer Hexenstieg bei Hasselfelde ist am Montag ein Leichnam entdeckt worden. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg auf Volksstimme-Nachfrage bestätigt, hätten Zeugen am Vormittag den leblosen Körper eines älteren Mannes entdeckt.