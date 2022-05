Liebesbotschaft zum Valentinstag am Turm der Kirche Elbingerode

Am Kirchturm in Elbingerode hängt zum Valentinstag ein Banner mit der Aufschrift "Ich liebe dich". Foto: Günther Breutel

Liebe lag am gestrigen Valentinstag nicht nur in der Luft, sondern flatterte auch im Wind, und zwar auf einem Banner, das am Turm der Elbingeröder Stadtkirche hing. „Ich liebe dich“ stand darauf in Großbuchstaben. Aufgehängt wurde es bereits am Sonntag, verriet Pfarrer Ernst Wachter von der Stadtkirchengemeinde.