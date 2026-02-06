LIVEZEIT mit Chris geht am Sonntag, 8. Februar, live vom Faschingsumzug in Stiege. Wer echte Tradition, außergewöhnliche Gemeinschaft und ein Dorf im Ausnahmezustand erleben möchte, sollte diesen Livestream nicht verpassen.

Stiege (Harz). - Wenn in Stiege die Fastnacht gefeiert wird, steht der Ort still – und gleichzeitig Kopf. Am Sonntag, 8. Februar, zieht der Faschingsumzug der Stieger Fastnacht durch das Harzdorf. LIVEZEIT mit Chris ist gegen 11 Uhr live dabei und bringt das Geschehen direkt zu den Zuschauern, wenn sich traditionell und symbolträchtig der bunte Lindwurm in Bewegung setzt.

Reporter Chris Luzio Schönburg geht mitten aus dem Umzug auf Sendung: zwischen Festwagen, Musik, Kostümen und hunderten feiernden Menschen. Der Livestream zeigt nicht nur bunte Bilder, sondern erzählt die Geschichte eines Brauchtums, das in Stiege seit Jahrhunderten gelebt wird – leidenschaftlich, eigenständig und mit einer Wucht, die man erlebt haben muss.

LIVEZEIT mit Chris beim Fasching in Stiege ab 11 Uhr hier live

Die Stieger Fastnacht ist kein gewöhnlicher Faschingsumzug. Sie ist ein eigenständiges Brauchtumsfest, das sich über Generationen entwickelt hat. Mit der aktuellen Feier wird bereits die 388. Fastnacht in Stiege begangen – eine Zahl, die verdeutlicht, wie tief diese Tradition im Ort verwurzelt ist.

Monatelange Arbeit für zwei Stunden Ausnahmezustand

Was viele Zuschauer nicht sehen: Hinter dem Umzug stecken Monate intensiver Vorbereitung. In Garagen, Kellern und Scheunen wird geschweißt, gesägt, genäht und gebastelt. Wagen und Kostüme entstehen fast vollständig in Handarbeit, nichts von der Stange, alles mit Liebe zum Detail.

Die Ideen bleiben bis zum Umzugstag geheim. Erst wenn sich die Wagen in Bewegung setzen, wird sichtbar, woran Familien, Freunde und Vereine so lange gearbeitet haben. Parallel dazu leistet das Organisationsteam enorme Arbeit: Genehmigungen, Umzugsstrecke, Sicherheit, Technik, Musik, Winterdienst, Spielmannszug – alles wird ehrenamtlich geplant und umgesetzt.

Hier wird nicht einfach gefeiert. Der Umzug erzählt Geschichten: über das vergangene Jahr, über das Dorfleben, über Politik, Gesellschaft und das menschliche Miteinander. Jede Gruppe, jeder Wagen, jedes Kostüm trägt eine eigene Botschaft – mal bissig, mal humorvoll, mal nachdenklich. Der Umzug ist damit fast so etwas wie ein lebendiges Freilichttheater, das einmal im Jahr durch die Straßen zieht.

Was den Stieger Faschingsumzug so besonders macht, ist die Beteiligung des gesamten Ortes. Vom Kleinkind im Kinderwagen bis zu den Alteingesessenen: Fast alle sind Teil der Fastnacht. Kinder werden von klein auf verkleidet, wachsen mit der Tradition auf und tragen sie später selbst weiter.

LIVEZEIT: Mitten im Umzug, nah an den Menschen

Der Livestream aus Stiege ist mehr als eine Übertragung. LIVEZEIT mit Chris bringt die Atmosphäre des Umzugs direkt auf die Bildschirme: spontane Gespräche mit Teilnehmenden, Eindrücke von den Wagen, Emotionen am Straßenrand – ungefiltert, locker und authentisch.

Chris Luzio Schönburg ist dort, wo gefeiert wird, wo gelacht wird, wo die Fastnacht lebt. Genau das macht LIVEZEIT aus: nicht von außen berichten, sondern mittendrin sein.

Einschalten, wenn Stiege Fastnacht feiert

Die Stieger Fastnacht ist laut, bunt, eigenwillig und voller Herzblut. Sie ist kein Event von der Stange, sondern ein echtes Stück gelebter Kultur. Wer verstehen will, warum dieses kleine Harzdorf seit Jahrhunderten an seiner Fastnacht festhält, sollte einschalten.

LIVEZEIT mit Chris geht am Sonntag, 8. Februar, live vom Faschingsumzug in Stiege, gegen 11 Uhr, auf allen Online-Plattformen der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Wer echte Tradition, außergewöhnliche Gemeinschaft und ein Dorf im Ausnahmezustand erleben möchte, sollte diesen Livestream nicht verpassen.