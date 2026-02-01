Beim Lichtmessumzug zogen am Sonntag 20 Schaustellungen mit insgesamt über 100 Mitwirkenden durch Glinde. Sie gingen auf gewohnt witzige und charmante Weise auf viele Fragen des Lebens ein. Natürlich durfte der berühmteste Schlipsträger der Welt nicht fehlen.

Mit Video und vielen Fotos: Das war der Lichtmess-Umzug durch Glinde

Lichtmess Glinde 2026 bot wieder viel für das Auge und den Gaumen hier: ein Besucher bekommt eine Botoxspritze (Eierlikör),

Glinde. - „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ lässt Bertolt Brecht seine Protagonisten in der „Dreigroschenoper“ sagen. Ein bisschen ist es auch so in Glinde: Bevor der Festumzug startete, marschierten die Lichtmess-Musikanten am Sonnabend von Haus zu Haus.