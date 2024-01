Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oberharz - Über eine Strecke von 400 Meter verlor ein Lastkraftwagen am Mittwoch auf der Landesstraße (L) 96 gegen 15 Uhr Öl. Ersten Erkenntnissen zufolge war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt am Fahrzeug die Ursache. Um das Öl zu beseitigen, wird eine spezielle Firma gerufen - in diesem Fall das Unternehmen Top Car. So reinigen sie die Fahrbahn.