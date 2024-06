Nadine Lierath ist Logopädin und kehrt nach 14 Jahren nach Elbingerode zurück. Dort geht sie den Schritt in die Selbstständigkeit und will eine Logopädie-Praxis eröffnen.

Nadine Lierath betreut ab Juli in ihrer Logopädie-Praxis in Elbingerode auch Kinder.

Elbingerode. - Von Elbingerode nach Hannover und wieder zurück: Nach 14 Jahren kehrt Nadine Lierath mit ihrer Familie in den Oberharz zurück – und geht den Schritt in die Selbstständigkeit: Sie will in Elbingerode ihre eigene Logopädie-Praxis eröffnen.