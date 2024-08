Ein Mann hat am Samstag in Wernigerode in seinem Auto das Bewusstsein verloren und ist gegen eine Hauswand gefahren.

Unfall am Altstadtkreisel in Wernigerode

Wernigerode/iku - Ein Mann hat am Samstag in Wernigerode beim Fahren in seinem Auto das Bewusstsein verloren. Er ist deswegen nach Polizeiinformationen in der Nähe des Altstadtkreisels gegen eine Hauswand gefahren. Aus diesem Grund musste der wichtige Tunnel in Wernigerode kurzzeitig gesperrt werden, und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilt, ist die Statik des Hauses durch den Unfall nicht betroffen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei ansprechbar.