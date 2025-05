Wegen der maroden Stützmauer an der Kreisstraße nach Neuwerk ist die Fahrbahn immer noch eingeengt. Nach der jüngsten Überprüfung könnte sich an der aktuellen Situation etwas ändern, die seit Jahren stagniert.

Neuwerk/Rübeland. - Die marode Stützmauer an der Kreisstraße 1349 zwischen Kreuztal und Neuwerk beschäftigt weiterhin den Landkreis Harz. Seit Jahren ist die Stand- und Verkehrssicherheit aufgrund zahlreicher Schäden an der Mauer stark beeinträchtigt. Die Fahrbahnbreite wurde deshalb an einer Stelle eingeschränkt, um die Mauer zu entlasten. Nach der jüngsten Hauptuntersuchung könnte sich die derzeitige Regelung ändern.