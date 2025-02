„MasterChef“ startet im Free-TV Harzer Starkoch Robin Pietsch überrascht mit Rekord-Koch-Show und einer Ankündigung für seine Fans

In wenigen Tagen startet die neue Staffel einer Koch-Show, die es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat: „MasterChef“. In der Jury sitzt nun auch ein Harzer, der Sternekoch Robin Pietsch. Seine Fans dürfen sich zudem auf eine echte Überraschung in Wernigerode freuen.