Haben die Täter, die im August im Brockenhotel eingebrochen sind, erneut zugeschlagen? Ein Diebstahl in das Ilsenburger Altstadthotel weist Parallelen auf. Und es ist nicht der einzige Einbruch der vergangenen Tagen in der Harz-Stadt.

Schon wieder Einbruch in Harzer Hotel: Diesmal schlagen Tresorknacker in Ilsenburg zu

Im Altstadthotel in Ilsenburg (Landkreis Harz) wurde in der Nacht zum 31. Oktober 2024 ein Tresor gestohlen.

Ilsenburg. - Zehn Minuten. Länger brauchen die Einbrecher nicht, um in der Nacht zum Donnerstag einen Tresor aus dem Ilsenburger Altstadthotel zu stehlen. Das zeigen die Aufnahmen von Überwachungskameras, berichtet eine Mitarbeiterin des Hauses, die anonym bleiben möchte. Rund 3.000 Euro erbeuteten die bislang unbekannten Täter, deren Vorgehen stark an den Einbruch in das Brockenhotel im August erinnert.