Auf dem Brocken messen Menschen seit 1836 Wind, Niederschlag, Luftdruck und Temperatur. Die heutige Station des Deutschen Wetterdienstes wurde 1939 fertiggestellt. In ihr arbeiten derzeit vier Wetterbeobachter – jeweils zwölf Stunden lang in Tag- und Nachtschicht. Ab Januar 2020 übernehmen automatische Messgeräte ihren Job in 1141 Metern Höhe. Foto: Jens Wolf/dpa