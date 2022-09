Mieter müssen noch länger auf neues Wohngebiet in Wernigerode warten

Die Arbeiten für ein Mehrfamilienhaus-Gebiet an der Georgiistraße in Wernigerode sollten längt begonnen haben. Hat die Wohnungsgenossenschaft ihre Baupläne aufgrund der Preissteigerungen auf Eis gelegt?

So sehen die Pläne der Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) für die Georgiistraße in Wernigerode aus: 5 Mehrfamilienhäuser mit Platz für bis zu 80 Mietparteien.

Wernigerode - Wer auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Wernigerode ist, braucht Geduld. Zumindest dann, wenn er mit einer der Wohnungen in der Georgiistraße geliebäugelt hat, deren Bau die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) angekündigt hatte. Ab Mai sollten – so die ursprünglichen Pläne des Großvermieters – auf dem Areal einer ehemaligen Möbelfabrik die Rohbauten fünf neuer Häuser errichtet werden. Doch davon ist bislang nichts zu sehen.