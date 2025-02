Misswahl im Harz Schönheitsköniginnen erobern Wernigerode: Harzerin sitzt in der Jury bei "Miss und Misses Deutschland"-Wahl

Schönheitsköniginnen aus ganz Deutschland treten in wenigen Tagen in Wernigerode bei einer Miss-Wahl gegeneinander an. Wer von ihnen gewinnt, bestimmt Barabara Arndt mit. Die Wernigeröderin ist selbst das amtierende „Top Model of the World Germany“.

Wernigerode. - Was zeichnete eine Schönheitskönigin aus? Wie gewinnt man eine Miss-Wahl? Die Harzerin Barbara Arndt weiß es. Sie ist das amtierende das „Top Model of the World Germany“. Nun wechselt sie die Perspektive. Bei der Wahl zur „Miss und Misses Deutschland“, die in wenigen Tagen in Wernigerode stattfindet, sitzt sie in der Jury. Vorab verrät sie, auf was sie bei den Kandidatinnen am meisten achten will.