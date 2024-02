Stadtrat der Stadt Oberharz am Brocken will ein neues Gemeinde-Entwicklungskonzept beschließen. Das alte Konzept ist nicht mehr gültig.

Über eine Neuaufstellung eines Gemeinde-Entwicklungskonzepts wird im Stadtrat am 12. März entschieden.

Oberharz. - Wie soll sich die Stadt Oberharz am Brocken mit ihren zehn Ortsteilen in den kommenden Jahren entwickeln? Wo liegen die Schwerpunkte? Um diese Fragen zu klären, will die Verwaltung ein neues sogenanntes integriertes Gemeinde-Entwicklungskonzept (IGEK) auf den Weg bringen.