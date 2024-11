Schokoladenfestival im Harz Mit Fotogalerie: Noch zwei Tage Chocolart in Wernigerode - Das müssen Besucher zu Programm, Parken und Neuheiten wissen

Naschen, selbst Chocolatier werden, schokoladige Geschichten erfahren: Das Schokoladenfestival Chocolart in Wernigerode ist in vollem Gange. Auf welche Attraktionen sich die Besucher an diesem Wochenende noch freuen dürfen, welche neuen Leckereien angeboten werden und wo geparkt werden darf.