Die Familie Leyseck gastiert mit ihrem Projektzirkus „Simsalabim“ in Hasselfelde. 100 Grundschüler proben zurzeit für die Show. Es gibt zwei öffentliche Aufführungen - am 22. und 23. August.

Hasselfelde. - „Vorhang auf und Manege frei!“ heißt es in den kommenden zwei Tagen in Hasselfelde. Dort gastiert zurzeit der Projektzirkus „Simsalabim“ der Artistenfamilie Leyseck aus Herzberg in Brandenburg. Im Mittelpunkt stehen dabei aber nicht Erwachsenen, die Stars in der Manege sind vielmehr die Kinder.

Zirkus gastiert erstmals in Hasselfelde

100 Kinder aus der Grundschule Hasselfelde, von der ersten bis zur vierten Klasse, und fünf Kindergarten-Kinder aus Stiege seien bei dem Projekt dabei, berichtet Elke Prill. Sie ist die Leiterin der Grundschule „Dr. Hermann Blumenau“ in Hasselfelde.

Für das Projekt, das dieses Jahr zum ersten Mal in Hasselfelde stattfindet, wurde am Sonntag (18. August) mit tatkräftiger Unterstützung von Eltern der Schüler das Zelt auf dem örtlichen Schützenplatz mitaufgebaut. Schulleiterin Prill freue sich, dass man das Projekt in die Oberharz-Stadt holen konnte, möglich sei das durch Spenden und Landesmittel geworden.

Kinder üben verschiedene Stücke ein

Innerhalb kürzester Zeit üben die Kinder nun ihre Vorführungen ein. An zwei Tagen werden die Stücke trainiert und einstudiert. Welche Kunststücke sie vorführen wollen, konnten die Kinder im Vorfeld frei entscheiden.

Am Montag (19. August) zeigte die verantwortliche Zirkusfamilie Leyseck, die mit sieben Leuten vor Ort ist, in einer eigenen Vorstellung die Show für alle Teilnehmer. Anschließend erfolgte die Einteilung in zehn verschiedene Projektgruppen, in denen die Aufführungen geprobt werden.

Zu sehen bekommen die Zuschauer bei den zwei Vorstellungen zirkustypische Nummern wie Zauberei, Hula Hoop, Akrobatik und Jonglage. Auch eine Clown- und Fakirshow wird es laut John Leyseck geben. Er ist einer der Verantwortlichen beim Mitmachzirkus „Simsalabim“. Zudem sind auch Tiere, wie etwa Hunde, Teil der rund zweistündigen Show. Das Zelt bietet Platz für 300 Zuschauer.

Projekt mit Schulen besteht seit vielen Jahren

„Wir sind eine traditionelle Zirkusfamilie in der siebten Generation“, berichtet Leyseck. Bereits vor 30 Jahren habe man damit angefangen, mit Schulen für solche Auftritte zusammenzuarbeiten. „Damals machten wir aber auch noch eigene Vorstellungen“, erklärt er. Seit etwa zehn Jahren sei man jedoch ausschließlich als Projektzirkus unterwegs, da vermehrt Anfragen für Zusammenarbeiten gekommen seien und man sich schließlich ganz darauf spezialisiert habe.

Der Projektzirkus „Simsalabim“ gastiert auf dem Schützenplatz in Hasselfelde. Die beiden Vorführungen finden am Donnerstag, 22. August, und Freitag, 23. August, jeweils um 17 Uhr statt. Karten können direkt am Zirkus gekauft werden. Erwachsene zahlen zehn Euro für den Eintritt, Kinder sieben Euro. Die Tickets können im Vorverkauf erworben werden. Dieser findet am heutigen Mittwoch, 21. August, von 16 bis 17 Uhr statt sowie am Donnerstag und am Freitag ebenfalls in der Zeit von 16 bis 17 Uhr.