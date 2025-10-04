In Königshütte ist 2025 ein neuer Funkmast errichtet worden. Dieser soll von der Firma Telefónica Deutschland mit eigener Technik mitgenutzt werden, um die Netzqualität vor Ort zu verbessern. Für wann die Inbetriebnahme geplant ist.

Mobilfunk-Ausbau im Oberharz: Wann neuer Funkmast in Betrieb genommen werden soll

Königshütte. - Vom massiven Problemen mit der Netzqualität und der Erreichbarkeit berichten Anwohner in Königshütte, wenn es um die Empfangsqualität des Mobilfunknetzes vor Ort geht. Dabei wurde erst 2024 einer neuer Funkmast der Firma Vantage Towers gebaut.