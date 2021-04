Modellprojekt: Wernigeröder nutzen Testzentren am Wochenende rege

Wernigerode. „Wir sind sehr zufrieden“, so die Bilanz von Rathaussprecherin Kristin Dormann. Nach dem Projektstart am Freitag wurden die Corona-Testzentren auch am Wochenende gut genutzt.

Ein negatives Ergebnis gilt 24 Stunden lang als Eintrittskarte für die Bewirtung in den Außenbereichen einiger Gastro-Betriebe. Wernigerode beteiligt sich neben acht anderen Kommunen des Harzkreises am Modellprojekt zur Öffnung der Außengastronomie. „Die Stadt war gut besucht“, so Dormann weiter. Aber alles sei „im Rahmen“ geblieben. „Es herrschte zu keinem Zeitpunkt Gedränge.“ OB Gaffert (parteilos) bedankte sich vor allem bei den beteiligten Gastronomen und bei der Deutschen Lebensrettergesellschaft (DLRG). „Wir hoffen, dass das Modellprojekt für Wernigerode weiterhin eine gute Entwicklung nimmt“, so Gaffert.

An der Angerspitze können sich Interessierte bereits seit Dienstag kostenlos auf Corona testen lassen. Die Station wird vom Studio D4 mit fachlicher Unterstützung der DLRG betrieben. Am Freitag ging vor der Schwimmhalle in der Weinbergstraße ein weiteres, von der DLRG betriebenes, Testzentrum an den Start. Bereits nach kurzer Zeit hätten sich am Freitag 50 Personen hier testen lassen, so das erste Fazit aus der Wernigeröder Rathaus.

Teststation in Marktnähe

Und es steht noch ein weiteres Testzentrum in den Startlöchern. Gemeinsam mit der Ratsapotheke soll in der Remise in der kommenden Woche eine zentrale Teststation entstehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr. Die beiden anderen Testzentren sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, heißt es weiter.

Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich Testwillige im Vorfeld die App „PassGo“ auf ihr Smartphone laden. Auch ohne Installation der App ist eine Testung möglich. Dazu ist der Personalausweis erforderlich.

Jeder, der in den Teststationen der DLRG Abstriche vornimmt, habe einen entsprechenden Lehrgang bei der absolviert. „An uns wurden viele Anfragen seitens freiwilliger Helfer gestellt, die uns beim Testen unterstützen wollten“, so Ralf Schult, Vorsitzender der Wernigeröder DLRG-Ortsgruppe. Für diese seien Schulungen organisiert worden, die sehr gut angenommen worden seien. Die Lehrgänge beinhalten einen theoretischen und einen praktischen Teil sowie die Vermittlung von Kenntnissen bezüglich erster Hilfe. „So bietet sich für alle Seiten die größtmögliche Sicherheit“, so Schult.

Zusätzliche Testmöglichkeiten bieten die Ratsapotheke, die Brückenapotheke und die Hirschapotheke Testungen mit Voranmeldung über ihre Internetseiten und innerhalb der Öffnungszeiten.