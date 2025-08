Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Nach 30 Jahren: Schulleiterin Kerstin Unterberg geht in den Ruhestand

Nach 30 Jahren Schuldienst am Care Campus Harz in Elbingerode, davon viele Jahre als Schulleiterin, geht Kerstin Unterberg in den Ruhestand. Was sie in ihrer Zeit alles erlebt hat und wohin sie ihr Weg jetzt führen wird.