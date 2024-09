Junge Männer und Frauen beginnen ihre Ausbildung am Care Campus Harz. Was sie lernen und warum neue Fachkräfte in diesen Berufen immer wichtiger werden.

Elbingerode. - Mit Menschen arbeiten, sie unterstützen, ihnen helfen – dafür haben sich wieder viele junge Menschen aus dem Landkreis Harz entschieden: Nun haben sie ihre Ausbildung am Care Campus Harz in Pflege- und Sozialberufen begonnen. An drei Schulstandorten werden sie zu Pflegefachkräften, also Generalisten, Sozialassistenten, Erziehern und Heilerziehungspflegern ausgebildet – neu hinzugekommen ist in diesem Ausbildungsjahr der Fachbereich der Pflegehilfe.