Verein reagiert auf rechtsextremistischen Vorfall in der Umkleide am Samstag. Vorstand plant Aktion beim nächsten Heimspiel des Fußballvereins. Auch die Polizei ermittelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode/VS. - Der Fußballclub Einheit Wernigerode hat nach einem Vorfall vom Wochenende die Konsequenzen gezogen und ein Mitglied mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen, teilt der Vorstand am Dienstag mit. Der Verein reagiere damit auf die am Samstag, 16. März, in den Umkleidekabinen des Vereinsdomizils entdeckten Postkarten mit dem Konterfei Adolf Hitlers, die sofort zur Anzeige gebracht worden seien.