Nach Großfeuer in Wernigerode hat Polizei Ursache ermittelt

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode steht die Ursache fest. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Autofahrer, der einen Feuerwehrmann verletzt haben soll.

Die Polizei hat nach dem verheerenden Brand in der Forckestraße in Wernigerode erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Wernigerode - Nach dem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wernigeröder Forckestraße am Freitagabend (15. Juli) hat die Polizei am Montag (18. Juli) erste Erkenntnisse zur Brandursache präsentiert. Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt wiederum ermittelt gegen einen 81-jährigen Autofahrer, der in den abgesperrten Einsatzbereich gefahren und dabei mindestens einen Feuerwehrmann verletzt haben soll. Er soll bis zum Abschluss der Ermittlungen zum Fußgänger werden.