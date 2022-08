Nach Waldbrand in Schierke: So reagiert Nationalpark Harz auf Kritik

Wernigerode/Schierke - Wie verkohlte Fackeln ragen die Baumstümpfe aus dem Boden. Der beißende Geruch von Ruß hängt noch in der Luft. Sieben Tage ist es her, dass der Wald bei Schierke in Flammen stand, dass Hunderte Feuerwehrleute unter Lebensgefahr gegen den Brand ankämpften. Bei den Verantwortlichen im Nationalpark Harz hat das Feuer ein gewisses Umdenken in Sachen Brandschutz eingeläutet.