Nächstes Feuer am Brocken heizt Waldbrand-Debatte im Harz an

In Schierke wächst nach Bränden am Brocken die Angst. Die Verwaltung des Nationalparks Harz verweist unterdessen auf eine neue Studie zum Risiko durch Totholz im Wald.

Schierke - Schon wieder brennt es am Brocken: Eine 3000 Quadratmeter große Grasfläche an der Teufelskanzel stand am Donnerstagnachmittag (28. April) in Flammen. „Mit 20 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Schierke und Wernigerode sowie der Wachbereitschaft hatten wir das Feuer direkt an den Bahnschienen schnell unter Kontrolle“, berichtet Stadtwehrleiter Marco Söchting. Die Brockenbahn konnte diesmal weiterfahren.